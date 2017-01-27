Demet Akalın'a inanılmaz teklif. Kabul ederse ayda 1 milyon TL kazanacak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması için bir teklif geldi. Akalın teklifi kabul ederse, yılda en az 12 milyon TL kazanacak

Demet Akalın'a inanılmaz teklif. Kabul ederse ayda 1 milyon TL kazanacak

Pop müziğinin sevilen isimi Demet Akalın, televizyon dünyasına mı el atıyor? İddiaya göre sevilen şarkıcıya, evlenme programı sunması için bir teklif gitti. İddia, Renkli Sayfalar programına telefonla bağlanan Akalın, gelen teklifin doğru olduğunu söyledi. Teklifi cazip bulduğunu da belirten Akalın, ancak hala düşünme aşamasında olduğunu kaydetti.

'Seda ablalar, Esralar gerçekten bu kadar para kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım' diyen Akalın kendisine teklif edilen miktarın da aylık bir milyon TL civarında olduğunu açıkladı.

Eğer Demet Akalın teklifi kabul ederse, yılda en az 12 milyon TL kazanacak.

Sevilen şarkılara imza atan Akalan'ın teklifi kabul etmesi durumunda müziği bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu.

 

Etiketler; #demet akalın #evlenme programı
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