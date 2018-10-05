Demet Akalın: Asla geri dönüşü yok!

Demet Akalın, 2012 senesinde hayatını birleştirdiği Okan Kurt'tan 11 Eylül'de boşanmıştı. Akalın, bugün ulusal bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı. Akalın, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu

Okan Kurt’tan geçen ay boşanan Demet Akalın, bir magazin programına telefonla bağlanarak içini döktü: Akalın: “Ben adamdan boşandım ne kefil olması. Benim için asla geriye dönüş yok. O sayfa kapandı. Bana onunla alakalı bir şey sormayın artık. Yalnızlık diye bir şey yok gerçekten çok yoğunum. Boşanma sürecinde hiç ağlamadım. İnsanların içinde ağlayacak halim yok. Zor bir süreç ama atlatacağım. Hira bir günde olgunlaştı. Psikolojisi gayet iyi. Hira bu durumdan etkilenmiyor. Okan, beni artık hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi hayatı. Hira’nın Okan’a ‘Baba beni bırakıp niye gidiyorsun’ dediği konuşuluyor. Öyle bir şey yok. Aksine Hira, babası Okan’a ‘Baba sen git’ diyor” şeklinde konuştu.