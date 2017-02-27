Demet Akalın'dan 'barıştık' pozu

Demet Akalın ve Aleyna Tilki sonunda barıştı

Son zamanlarda ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Aleyna Tilki arasında sosyal medya atışmaları olmuştu. Araları bozulan ikili sonunda barıştı.

İkili arasındaki gerginlik Demet Akalın'ın 'Bu kızın sesine dayanamıyorum' sözleriyle başlamıştı. Akalın daha sonra da katıldığı bir radyo programında Aleyna Tilki'nin söylediği sözleri eleştirmişti. Tilki'nin 'Basit insanların çok fanı olur' sözünü eleştiren Akalın, 16 yaşındaki bir kızın böyle bir laf etmemesi gerektiğini belirtmişti.Akalın'ın bu açıklamasından sonra Tilki, Instagram hesabı üzerinden '“Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz!” sözlerini söylemişti.İkili arasında bir süre tartışmalar sürmüş, zaman zaman da geri adımlar atılmıştı.İkili arasında son durum ise barıştıkları yönünde. Akalın, barıştıklarını Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla gösterdi. Aleyna Tilki ile birlikte fotoğrafını paylaşan Akalın, fotoğrafa da 'Kalbinde kırılmadık yer mi bıraktım' notunu düştü.