Demet Akalın'dan icra memurlarına dava

‘Eşyalarıma kasten zarar verildi’ diyerek evine gelen icra memurlarından şikâyetçi olan Demet Akalın, şimdi de hacizden sonra evini su bastığı iddiasıyla dava açtı.

Demet Akalın'dan icra memurlarına dava
09 Mart 2019 Cumartesi 09:21

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen icra memurlarının peşini bırakmıyor...

Borular kırıldı

Önce eşyalarının usulsüz şekilde haczedildiğini öne sürerek şikayetçi olan Akalın, şimdi de icra sırasında evindeki klima borularına zarar verildiği ve evini su bastığı gerekçesiyle tespit davası açtı.

Zarar tespit edilsin

Haciz memurlarının duvara monte edilmiş klimaların borularını kırdığını belirten şarkıcı, 13 Ağustos'taki yağış sırasında boruların boşluklarından ve tavandan giren su nedeniyle evini su bastığını iddia etti. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Akalın, zararın tespit Özel İstihbarat edilmesini istedi.

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