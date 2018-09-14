Demet Akalın isyan etti: Ben size ne yaptım?

Demet Akalın evine gelen hacizin ardından eşi Okan Kurt’a dava açmış ve çift 6,5 yıllık evliliklerini tek celsede noktalamıştı

Haciz işlemi yapılırken kopan hortumlar nedeniyle Demet Akalın’ın lüks villasını su bastı.

Akalın’ın odası ve çocuğunun eşyaları kullanılamaz hale geldi. Ünlü şarkıcı, isyanını Instagram sayfasında paylaştığı notla dile getirdi.

"Şimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat, gelen icra müdürü hakkınızda suç duyurusunu da yapacağım!Şu evimin sökemediğiniz, kopardığınız hortumlar bu yağmurda evi su bastırdı. "

“Kurutma makinelerini de almışsınız, çocuğumun eşyaları perişan! Ya ben size o gün kendi ellerimle çay servisi yaptım. Müdüre güvendim, çektim çıktım evden kızımla! Bu evi bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım? Borçlu beyefendiye, doğum yapan çocuğuna kızımın altınlarından götürmüştü koştura koştura babası. “

“Ben sizden rica ettim. ‘Hira’nın ilk okul günü girmeyin odasına’ dedim. ‘Televizyon, klima ne varsa alacağız’ dediniz! Sizin derdiniz ben değilim, borçlunuz da ben değilim. “

“O ‘formalite boşandı’ diyenlerin hepsini yüce Rabbim’e havale ediyorum! Nerede çocuk, nerede aile mahkemesi! Nerede benim hakkım!”