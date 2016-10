Demet Şener-İbrahim Kutluay evliliğini ihanet bitiriyor

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşanıyor iddiası magazin basınına bomba gibi düştü

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın 11 yıllık evliliği sona eriyor. Şener, ihanet iddiasıyla iki çocuğunun babasına boşanma davası açmaya hazırlanıyor.



Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 2005’te nikâh masasına oturan ve iki çocukları bulunan çiftin, Kutluay’ın ihaneti nedeniyle boşanacağı öne sürüldü. Demet Şener, iddiaya Kanal D’de yayınlanan “Renkli Sayfalar” programında yanıt verdi.



ELİMDE BELGELER VAR



Şener, programa yolladığı mesajda şöyle dedi: “Ben ‘ailem’ deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. İhanet dedikodularını yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter.”



EVLERİ AYIRDILAR



Yayına telefonla bağlanan Demet Şener’in avukatı Aslı Hatemi de şu açıklamayı yaptı: “Şu an tarafımızdan açılmış bir boşanma davası söz konusu değil. Böyle bir durum olursa açıklama yapılacaktır. Ben aile mahremiyeti açısından herkesten anlayış bekliyorum. Temennim, çekişmeli bir sürece girmemek. Dava açıldığında müvekkilim adına gerekli açıklamayı ben yapacağım. Medeni kanunumuzda zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir. Bunu ispat ettiğiniz anda çok yüklü bir tazminat kazanırsınız. Ama ben boşanma sebebimiz hakkında şu an konuşamam takdir edersiniz ki.” Öte yandan Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın evlerini bir süre önce ayırdıkları ortaya çıktı.



AKALIN HAYRANLARI MESAJ YAĞDIRDI



2000’li yılların başında Demet Akalın’la birlikte olan İbrahim Kutluay’ın, şarkıcıyla evlenmesi beklenirken Demet Şener’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kutluay, kısa bir süre sonra Akalın’ın podyumlardan arkadaşı olan Şener’le evlendi. Demet Şener-İbrahim Kutluay ayrılığı hakkında haberler yayılmaya başlayınca, Demet Akalın hayranları şarkıcının “İlahi Adalet” eserinin sözlerinden yola çıkarak sosyal medyada “Yarına kalsa da yanına kalmaz” hashtag’iyle yorumlar yapmaya başladı.