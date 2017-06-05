Deniz Seki 2.5 yıl sonra özgür!

'Uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan ve yaklaşık 2.5 yıldır cezaevinde olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, tahliye oldu... Deniz Seki yaptığı ilk açıklamada 'Sizi çok özledim. Zorlu bir yolculuktu.' dedi

2014 yılında bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden tutuklu bulunan Deniz Seki'yi sevenleri ve sanatçı dostları cezaevinin kapısında karşıladı. Deniz Seki cezaevinden çıkarken izdiham yaşandı. Seki, kısa bir açıklama yaparak 'Sizi çok özledim. Çok zorlu bir yolculuktu. İki gün sonra basın toplantısı yapacağım. Şimdi müsaade ederseniz ben biraz dinlenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.' dedi.





2.5 yıla yakın süredir cezaevinde olan Deniz Seki, bugünün en çok konuşulan isimlerinden oldu. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Deniz Seki, bugün tahliye oldu.







Nişanlısı ve ailesi cezaevinde

Sabah saatlerinde cezaevine gelen Deniz Seki’nin nişanlısı Faruk Salman ve kardeşi Serkan Seki ünlü sanatçının eşyalarını kartonlarla arabaya taşıdı. Deniz Seki ile ayrıldıkları iddia edilen Faruk Salman nişanlısının en mutlu gününde yanında olup ayrılık iddialarını yalanladı.