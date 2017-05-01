Deniz Seki'nin tahliye olacağı gün belli oldu

2014 yılından bu yana cezaevinde bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin tahliye günü belli oldu.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2 Şubat 2009 tarihinde 'uyuşturucu temiz etmek' suçlaması ile tutuklanmış ve ilk duruşmada da tahliye edilmişti. Daha sonra Seki hakkında ikinci kez dava açılmıştı. İkinci davada da ünlü şarkıcı 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.
Hakkında verilen hapis cezası kararı sonrası ünlü şarkıcı bir süre kaçmış ancak 6 Kasım 2014 günü yakalanarak cezaevine gönderilmişti. O tarihten bu yana tutuklu olan şarkıcı Seki için tahliye günü de belli oldu.
Seki'nin 5 Haziran tarihinde sabah saat 09.00'da tahliye olacağı öğrenildi.
Seki şuan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor. Ünlü şarkıcı cezaevinde bulundu sırada 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde konuk oyuncu olmuştu.
2014 yılından bu yana cezaevinde bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin tahliye günü belli oldu.