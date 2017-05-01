Deniz Seki'nin tahliye olacağı gün belli oldu

2014 yılından bu yana cezaevinde bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin tahliye günü belli oldu.



Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2 Şubat 2009 tarihinde 'uyuşturucu temiz etmek' suçlaması ile tutuklanmış ve ilk duruşmada da tahliye edilmişti. Daha sonra Seki hakkında ikinci kez dava açılmıştı. İkinci davada da ünlü şarkıcı 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.



Hakkında verilen hapis cezası kararı sonrası ünlü şarkıcı bir süre kaçmış ancak 6 Kasım 2014 günü yakalanarak cezaevine gönderilmişti. O tarihten bu yana tutuklu olan şarkıcı Seki için tahliye günü de belli oldu.



Seki'nin 5 Haziran tarihinde sabah saat 09.00'da tahliye olacağı öğrenildi.



Seki şuan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor. Ünlü şarkıcı cezaevinde bulundu sırada 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde konuk oyuncu olmuştu.