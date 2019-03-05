Derya Baykal, Çiğli'ye geliyor

Televizyon programcısı, oyuncu ve sunucu Derya Baykal, Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte söyleşi yapacak.

Derya Baykal, Çiğli'ye geliyor
05 Mart 2019 Salı 10:42

Çiğli Kipa AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ekranların sevilen yüzü Derya Baykal’la kutluyor. Derya Baykal, 8 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00’de düzenlenecek söyleşide İzmirliler ile buluşacak.

“Derya Baykal ile Söyleşi ve Hayata Dair Pratik Uygulamalar” etkinliği kapsamında Derya Baykal ile buluşacak İzmirliler’i annelikten el işlerine, yemek tariflerinden yaşam ve sağlığa kadar birçok konuda keyifli bir sohbet bekliyor. Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi, İzmirli kadınlar için düzenlediği ücretsiz etkinliğe tüm İzmirlileri davet ediyor.

Etiketler; #Derya Baykal #Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi #söyleşi
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