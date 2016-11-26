Didem Soydan Barcelona'ya gitti, kafalar karıştı

Manken Didem Soydan, önceki gün THY uçağı ile Barcelona'ya gitti. Adı son günlerde Arda Turan'la anılan güzel mankenin bu yolculuğu kafada soru işaretleri bıraktı

Can Bonomo ile birlikteliği haziran ayında sonlanan manken Didem Soydan'ın adı ünlü futbolcu Arda Turan'la anılmaya başladı.



Soydan, önceki gün THY uçağı ile Barcelona'ya gitti. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Soydan'ın bu çabası sonuç vermedi. Gazeteciler tarafından görüntülenen Soydan, Barcelona'ya gitti. Soydan'ın bu yolculuğu aşk iddialarını kuvvetlendirdi.



Ünlü manken Soydan ve Turan'ın İstanbul'daki bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edilmişti.



O dönem bu iddiaları değerlendiren Soydan, Arda Turan ile partide karşılaştıklarını ve o gün tanıştıklarını belirterek aralarında bir şey olmadığını söylemişti.





