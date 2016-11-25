'Diriliş' krizi Bayülgen'i işinden etti

Altın Kelebek Televizyon Ödülleri gecesinde Okan Bayülgen'in kriz yaratan açıklamaları ile ilgili Kanal D kararını verdi

Altın Kelebek Televizyon Ödülleri gecesinde TRT'de yayımlanan 'Diriliş' dizisi en iyi dizi ödülünü almıştı. Ancak dizinin oyuncularının ödül aldıktan sonra konuşma yapmaması krize eden olmuştu.



Daha sonra eline mikrofonu alan Bayülgen, diziyi hiç izlemediğini söylemişti. Yaşanan kriz sonrası büyük tepkiler olmuş, dizi oyuncuları da aldıkları ödülü iade etmişlerdi.



Daha sonra açıklama yapan Bayülgen, özür dilemiş ve şu sözleri söylemişti: “Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim”



KANAL D KARARINI VERDİ



Yaşanan olay sonrası Kanal D'nin Okan Bayülgen'le yollarını ayırdığı öğrenildi. Odatv'nin haberine göre 10 gün önce başlaması gereken Bayülgen'in programı başlamadı.