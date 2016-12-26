Dünyaca ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybetti

53 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı George Michael evinde ölü bulundu

Oxfordshire'daki evinde yaşayan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael ölü bulundu. 53 yaşındaki ünlü şarkıcının ölümü tüm dünyayı şoke etti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Michael'in menajeri Michael Lippman, ünlü şarkıcının ölüm nedenini kalp yetmezliği olarak açıkladı.



Uyuşturucu sorunları vardı



Ünlü şarkıcının uyuşturucu kullandığı biliniyordu. Uyuşturucu aldıktan sonra araç kullanan Michale, 2006 yılında kaza yapmış ve uyuşturucu kullandığını kabul etmişti. Bu olaydan sonra Michael 8 hafta cezaevinde yatmış, ehliyetine 2 yıl el konmuştu.



POLİSE İLİŞKİ TEKLİFİ



Ünlü şarkıcının cinsel tercihi de çok konuşulmuş ancak kendisi konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti. 1998 yılında sonradan polis olduğu öğrenilen bir erkeğe ilişki teklif eden Michael, olaydan sonra gözaltına alınmış ve eşcinsel olduğunu itiraf etmişti.



George Michael kimdir?



25 Haziran 1963'te Londra'da doğan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael'ın asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou’ydu. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösterilen Michael, aynı zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biriydi.



Michael, sanat kariyeri boyunca sayısız rekor ve başarıya imza atmış, başta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almış, 100 milyonu aşkın satış başarısı elde etmiştir. Michael, kariyeri boyunca "Last Christmas", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child", "Father Figure", "Kissing a Fool" ve dünya çapında yedi milyon satan "Careless Whisper" gibi birçok önemli ve ünlü şarkıları yazmış, bestelemiş ve yorumlamıştı. Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" isimli kitapta yer almıştı. Michael'in tüm orijinal albüm çalışmaları İngiltere'de bir numaraya kadar yükselmişti ve tüm şarkıları Top 40'da yer almıştı. Sadece Cowboys & Angels bu başarıyı yakalayamadı.



George Michael aynı zamanda birçok sanatçıya örnek olmuştu. Bu isimler arasında Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls, ve Robbie Williams bulunuyor. Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulması ve video kliplerin 80'lerde gelişmesinde en büyük rolü olan üç şarkıcıdan biriydi. Video kliplerindeki başarısı ona Video Vanguard ödülü kazandırmıştı. George Michael, bunun dışında siyasi görüşleri, yardım çalışmaları ile de dikkat çekmekteydi.