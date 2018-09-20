Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'de

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, yeni saç şekli ve kıyafetiyle ilgi çekti

Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'de
20 Eylül 2018 Perşembe 10:25

Kemer'in Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, güzelliğinin yanında yeni saç modeli ve giydiği kıyafetle ilgi odağı oldu. Türkiye'de verdiği konserlerinde Türkçe konuşmaya dikkat eden Inna, yerli ve yabancı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Inna, hemen her konserinde olduğu gibi Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' adlı şarkısını da Türkçe söyledi. Hayranlarının tüm parçalarına eşlik ettiği Inna tam not aldı. Yerli ve yabancı hayranları da ellerinden düşürmedikleri cep telefonlarıyla Inna'nın görüntü ve fotoğraflarını çekmeye çalıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ünlü #şarkıcı #inna #antalya #konser
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