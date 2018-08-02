Dünyaca ünlü yıldızın son hali şok etti !

Hollywood yıldızı ve dünyaca ünlü aktör Julia Roberts'ın son hali hayranlarını şoke etti

Sinemanın, aranan ve sevilen aktörü Julia Roberts, Senelere meydan okuyan fiziği ve gülüşüyle efsaneleşen, 'Hollywood'un en özel kadını' olarak bilinirdi. Ünlü yıldızın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.



51 yaşındaki aktör, makyajsız ve çerçeveli gözlükleriyle gülümseyerek verdiği pozla dikkat çekti. Aşırı kilo verdiği belli olan oyuncunun alnındaki damarların bilye görünür olması takipçilerini meraklandırdı.

