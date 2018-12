Ebru Gündeş, Amerika'ya taşınıyor

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab, Mart 2016'da Amerika'da tutuklanmış ve itirafçı olmuştu

Şarkıcı Ebru Gündeş'in ABD'ye yerleşeceği öğrenildi. Gündeş'in eşi Reza Zarrab ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 19 Mart 2016'da Miami'de tutuklanmıştı. Zarrab, daha sonra itirafçı olmuştu. Gündeş, kızıyla birlikte 18 Eylül 2018’de eşinin yanına New York’a gitti ve ikili Manhattan’daki Four Seasons’ta buluştu. Posta'nın iddiasına göre çift bu buluşmada bir karar aldı. Ebru Gündeş ile Alara, yılın bir bölümünü New York’ta geçirecek.

“ÜLKEMLE BAĞIMI KOPARMAYACAĞIM”

Ebru Gündeş’in yakınlarına “Alara ile babasının birbirlerinden kopuk olmasını istemiyorum. Kızımız artık yurt dışında okuyacak. Ama ülkemle bağımı elbette koparmayacağım” dediği de iddia edildi. Gündeş, İstanbul-Kanlıca’daki evlerini kapatmayacak. Sahne programları ve konserleri için bir ayağı Türkiye’de olacak. Ebru Gündeş geçen yıl da Dubai’de bir yıllığına ev kiralamış, ancak gitmemişti.