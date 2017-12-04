Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kararı belli oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in ABD'de itiraflarda bulunan eşi Reza Zarrab'tan boşanma kararı aldığı öğrenildi

İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab, bir süredir tutuklu olduğu ABD'de savcılarla anlaşıp itirafçı olma kararı almıştı. Zarrab, bu karardan sonra yargılandığı mahkemede Türkiye gündemini sallayan açıklamalarda bulundu.



Türkiye de Zarrab'ın ve çevresinde bulunan 22 kişinin mal varlığına el koydu. Bu gelişmeler üzerine ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in ne yapacağı merak konusu olmuştu.



İddiaya göre Gündeş, 2010 yılından bu yana birliket olduğu ve bir de kızlarının bulunduğu Zarrab'tan boşanma kararı aldı.



Gündeş'in Kanlıca'daki yalıdan da taşınacağı öğrenildi.



Çiftin avukatı Şebnem Eriş geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve kendisine ulaşmış bir boşanma davası olmadığını söylemişti.



Zarrab'ın kızı da dahil çevresindeki 22 kişinin mal varlığına el konulurken Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadığı da gündeme gelmiş. Daha sonra çiftin evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptığı ve bu sözleşmede herkesin kendi kazanımı olan malların ayrı olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi konuyla ilgili Gündeş'in bir boşanma açıklaması yapması bekleniyor.