Ebru Gündeş New York'a gitti: Dikkat çeken ayrıntı

ABD'de yargılanan Reza Zarrab'ın dışarda yemek yerken görüntülenmesinin ardından eşi Ebru Gündeş yanına kızını da alarak New York'a gitti. Ancak Gündeş'in havalimanında VIP girişini kullanması dikkat çekti

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Ebru Gündeş'in kızıyla birlikte Atatürk Havalimanı'ndaki VIP girişini kullanarak, uçağa bindiğini, uçağın da New York'a hareket ettiğini söyledi. Cinisli, durumu görevlilere sorduğunu, görevlilerin VIP kullanımla ilgili 'Özel emir' geldiği cevabını verdiğini söyledi. Gündeş'in Reza Zarrab ile buluşmaya gittiği iddia edildi. Bu iddialardan sonra sanatçı Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte New York Havalimanı'nında görüntülendi.

İran’a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın New York’ta görüntülenmesinin yankıları sürüyor. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre Zerrab’ın görüntülendiği sarışın kadın, Ebru Gündeş’in arkadaşıydı. Bugün bir iddia da İyi Parti Kurucu Üyesi ve milletvekili Naci Cinisli’den geldi.

Cinisli, attığı tweet’te şöyle dedi:

“İstanbul Atatürk Havalimanı VIP’sinden TK 003 New York uçağına Ebru Gündeş ve kızı geçtiler. Gündeş’in hangi vasıfla VIP’yi kullandığını sorduğumda görevliler ”özel emir” ile işlemlerin yapıldığını söylediler. Devlet sanatçısı değilse başka bir nedeni olmalı!!!”