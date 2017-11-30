Ebru Gündeş, Zarrab'tan boşanıyor mu?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in ABD'de itirafçı olan eşi Reza Zarrab'tan boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Gündeş'in avukatı açıklama yaptı

Ebru Gündeş, Zarrab'tan boşanıyor mu?

Amerika'ya eşi Ebru Gündeş ve kızı ile birlikte giden Reza Zarrab tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Reza Zarrab'ın geçtiğimiz günlerde itirafçı olduğu açıklandı. Zarrab dün de mahkemeye çıkarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ebru Gündeş'in de Zarrab'tan boşanma kararı aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan yakın arkadaşı Yeşim Salkım, bu iddiaları yalanladı. Salkım, avukatlardan aldığı bilgiye göre açılmış veya açılması planlanan bir davanın olmadığını söyledi.

Reza Zarrab, ABD'de kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiğine dair belge imzalamıştı.

Etiketler; #reza zarrab #ebru gündeş
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