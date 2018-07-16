Ece Erken fotoğrafını sansürledi

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak kendisine olumsuz yorumda bulunan takipçilerine yanıt verdi

Çıktığı tatilde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve takipçileriyle etkileşimde olan sunucu Ece Erken, denizin üzerinde bir hamakta otururken görüldüğü bir kareyi paylaştı. Ancak Erken bu karedeki bikinili görüntüsünü bulanıklaştırdı ve o kareyi; “Yalnız, mutlu, huzurlu (filtremeye takan değerli arkadaşlar:) manzara, deniz vs ye odaklanma amaçlı,ama illa bikinili va görmek istiyorsanız nadir paylaşım yaparım, yanlış yerdesiniz:)” notuyla paylaştı.

SANSÜR TEPKİLERİ GELİNCE…

Erken, bikinili fotoğrafına uyguladığı ‘Sansür’ sonrasında gelen tepkiler üzerine oğluyla birlikte denizden çıkarken görüldüğü bikinili bir karesini daha paylaştı. Erken bu paylaşımının altına, paylaşımlarına sansür uygulanması gerekip gerekmediğine kendisinin karar verebileceğini belirterek, “İstediğim fotoğrafı sansürler istediğimi koyarım, düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymayıp, yorum yazmaları… Hadi sizi kırmayayım ben denize bikiniyle giriyorum” yorumunda bulundu.