Ekranlarda ilginç anlar: Buyursun deve sidiğini içsin!

Türk televizyon ekranları ilginç bir tartışmaya daha sahne oldu. Konu: Deve sidiği içilir mi?

Habertürk ekranları ilginç bir tartışmaya sahne oldu. Habertürk'te Veyis Ateş'in konuğu olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil arasında 'deve sidiği içilir mi?' konusunda bir tartışma yaşandı.



Sifil yayında deve sidiği içmenin şifalı olduğunu ileri sürdü. Bunun hadislerde de geçtiğini belirten Sifil, deve sidiğinin şifa olduğunu da söyledi.



Taslaman ise hadislerin bir çoğunun uydurma olduğunu belirterek, bir örnek verdi. Buhariye göre deve sidiğini içmenin sünnet olduğunu ve Peygamberin içilmesini tavsiye ettiği yönündeki tavsiyesini hatırlatan Taslaman, ancak deve sidiğinin Ortadoğu'da birçok hastalığa neden olduğunu anlattı. Bu hastalığın yüzde 40 ölümle sonuçlandığını da belirten Taslaman, bu hastalığın ünlü Sars hastalığı ile aynı türden olduğunu da anlattı. Hastalık nedeniyle solunum yollarının ve böbreklerin ciddi zararlar gördüğünü de belirten Prof. Dr. Taslaman, Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu hastalıktan korunmak için deve sidiği içilmemesi gerektiğini önerdiğini söyledi.



Daha sonra yanında getirdiği kavanozda dolu deve sidiğini masaya koyan Taslaman, 'Ebubekir Hoca dinini güveniyorsa içebilir' şeklinde konuştu.