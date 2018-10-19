Erbil'in sağlık durumu ile ilgili doktoru ve kardeşinden açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, “Hayati tehlikesi söz konusu değil" dedi

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu ve Başhekim Yardımcısı Dr. Tarkan İkizoğlu'nu birlikte bir açıklama yaparak, Erbil'in son durumu hakkında bilgi verdi. Başhekim Yardımcısı İkizoğlu, Erbil'in dün akşam getirildiğini ve tedavi altına alındığını kaydetti.



“HERHANGİ BİR HAYATİ TEHLİKESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Halezeroğlu ise Erbil'in acil servise saat 20.00 civarında getirildiğini belirterek, “Evde düşme sonucu kaburgalarında 3-4 adet kemiğinde kırıklar ortaya çıktı. Bu kırıklara bağlı olarak da kendisinde bir miktar iç kanama gelişti ve sağ akciğerinde de sönme oluştu. Bilgisayarlı tomografiler çektik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucu hem kanın boşaltılması hem akciğerin yeniden şişirilmesi hem de kanama odağının durdurulması için 45 dakika süren kapalı bir operasyon uyguladık. Operasyon gayet başarıyla sonuçlandı. Daha sonra kendisini yoğun bakım ünitemize aldık. Şu anda da yoğun bakım ünitemizde takibi devam ediyor. Genel durumu son derece iyi, herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İçerideki kanama tamamen durdurulmuş durumda. Yalnız halen 3 kaburgasındaki kırık devam ettiği için kendisini sosyal hayata tekrar geri kazandırmak amacıyla 4-5 gün sonra küçük bir operasyon daha yapıp 2 adet kemiğini, 3-4 kemikte kırık var ama 2 kemiği ciddi derecede parçalı kırık, bunları onaracağız. Tahmin ediyoruz ki 1 hafta, 10 gün içerisinde Mehmet Ali Bey normal hayatına dönmüş olacaktır. Şu anda kendisi gayet iyi durumda, yoğun bakımda takibi devam ediyor" dedi.



“3-4 GÜN SONRA KENDİSİNİ TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Dr. Halezeroğlu, ikinci ameliyatın ne zaman gerçekleşeceğinin sorulması üzerine, “Önümüzdeki hafta çarşamba günü gibi kaburga işlemi yapacağız. Ardından 3-4 gün sonra kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu ya da daha sonraki hafta başı taburcu olmuş olacağını düşünüyoruz. Eğer bu süreçte her hangi bir şey çıkmazsa, şu anda görüntüde her hangi bir şey çıkacakmış gibi durmuyor, gayet iyiye gidiyoruz" diye konuştu.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Yeşim Erbil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar. Nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek. Ameliyatı benim sınıf arkadaşım Prof. Dr. Semih Halezeroğlu yaptı. İyi ki Semih geldi ve başarılı bir şekilde halletti. Çok şükür çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Her zaman böyle bakmak lazım başımıza gelenlere. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ederim."