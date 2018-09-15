Erçel ve Dalkılıç aşkı bitti mi?

Oyuncu Hande Erçel, 10 aydır birlikte olduğu popçu Murat Dalkılıç'tan ayrıldı

Erçel ve Dalkılıç aşkı bitti mi?
15 Eylül 2018 Cumartesi 10:20

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, bu süreçte Murat Dalkılıç'tan gerekli manevi desteği göremedi, ilişkiyi bu yüzden bitirdi.

Güzel oyuncunun yakın çevresi, "Hande annesinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Murat'la ilişkisini bitirdi, yeniden barışmaları söz konusu değil" yorumunu yaptı.

Murat Dalkılıç, önceki gün bir mekan çıkışı ayrılık sorularına yanıt vermemişti.

Etiketler; #hande erçel #murat dalkılıç
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