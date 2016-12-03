Ergen ve Çelik boşanamadı. Gerekçe ise çok ilginç!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve eşi Erhan Çelik'in boşanacakları gündeme düşmüştü. Ancak çift ilk duruşmada boşanamadı gerekçesi ise çok ilginç

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve gazeteci eşi Erhan Çelik'in boşanma kararı aldıkları geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Dün boşanma davası Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü. Ancak çift ilk duruşmada boşanamadı. Davaya sadece boşanma avukatları katıldı. Avukatlar Ergen'in de Çelik'in de yoğun iş temposu yüzünden duruşmaya gelemediklerini açıkladı. İkilinin bir sonraki duruşmaya katılabilecekleri belirtildi.



'Anlaşmalı' olarak boşanma kararı alan çift birbirinden bir şey talep etmedi. Mahkeme de avukatların bir sonrası duruşmada gelecekler sözü üzerine mahkemeyi erteledi.



15-20 dakika süren anlaşmalı boşanma davasına iki isminde gelmemesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Çiftin ilişkilerine yeni bir şans vermek için mi mahkemeye gelmedikleri konuşuluyor.



Çift 2014 yılında Şirince'de yapılan sade bir nikahla dünya evine girmişti.