Ergen ve Çelik bu kez boşandı

Gülben Ergen ve gazeteci eşi Erhan Çelik boşandı

Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in boşanma kararı aldığı gündeme bomba gibi düşmüştü. İki taraf da yaptığı açıklamada bunun en doğru karar olduğunu söylemişti.

Ancak ilk duruşmaya Ergen de Çelik de gitmemiş avukatları iş yoğunluğu nedeniyle ikisinin de gelemediğini belirtmişti. Bu da 'acaba bir şans verme kararı mı aldılar' söylentilerine neden olmuştu.



Ancak barışma ihtimali olmadığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve gazeteci eşi Erhan Çelik Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşandı. Çift 2014 yılında Şirince'de sade bir nikahla dünya evine girmişti.