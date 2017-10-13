Erkin-Atalay arasındaki velayet davası olaylı geçti. Hakim isyan etti!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile boşandığı eşi Asena Atalay arasında velayet davası olaylı geçti

Beşiktaşlı Caner Erkin ve Asena Atalay bir süre önce boşandı. Ancak ikili arasındaki anlaşmazlıklar son bulmuyor. Bugün de ikilinin çocukları Çınar'ın velayeti için davası vardı. Ancak bu dava da olaylı geçti.



İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davaya Erkin katılmazken, Asena Atalay ise davada hazır bulundu. Davada tanıklar dinlendi. İlk olarak dinlenen tanık, küçük çocuğun boş zamanlarında gittiği özel aile kulübünün bir çalışanı oldu.



Çınar'ın okula gitmediği günlerde kulübe geldiğini belirten tanık, Çınar'ın yanında da hep bakıcısının olduğunu söyledi. Caner Erkin'in haftada 2-3 kere kulübe gittiğini ve oğlu ile oyunlar oynadığını söyleyen tanık, Atalay'ı ise sadece üç kere gördüğünü söyledi.



Davada bir başka tanık ise Erkin'in ablası oldu. Kardeşinin ihanet yüzünden boşandığını belirten Erkin'in ablası Pınar Demirtaş, kardeşinin boşanırken Atalay'a eski yaşantısına devam etmemesi şartıyla Çınar'ın velayetini bıraktığını söyledi.



İfadeler sırasında ise salon sık sık karıştı. Avukatlar tarafından tartışmaların olması üzerine hakim sinirlendi ve “Allah Çınar’ı iki taraftan da korusun benim anladığım budur” ifadesini kullandı.



Çınar'ın bakıcısı ise konu hakkında Erkin'in de tanıklık yapması gerektiğini söyleyerek, iki taraf arasında kalmamak için bakıcılığı bıraktığını açıkladı. Bunun üzerine Atalay'ın avukatı bakıcıya, “Caner Erkin size boşandıktan sonra yüklü miktarda bir ödeme yaptı. Bunun nedeni nedir?” diye sordu. Bu soru yine mahkeme salonunun karışmasına neden oldu. Sinirlenen hakim duruşma salonunu terk etti.



Bir süre sonra geri dönen hakim başka tanıkları da dinledi. Duruşma sırasında Asena Atalay'ın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.



Duruşma sırasında ifade veren Cemre Kemer de tanık olarak konuştu. Kemer, Çınar'ın bir veli toplantısına Atalay ile birlikte gittiklerini ve rehber öğretmenin kendilerine Çınar’ın ‘Babam beni gelip görmüyor, beni artık eskisi gibi sevmiyor’ dediğini anlattı.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.