Eser Yenenler sessizliğini bozdu: Yuva yıkan kadın gibi oldum

Eser Yenenler ve Murat Boz'un Bahar-Nihal Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu grupla yakalanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili Yenenler suskunluğunu bozdu.



Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler, Bahar-Nihal Candan kardeşler ile eğlenmiş ve çıkışta da gazetecilere yakalanmıştı.



Olay sonrası Aslı Enver-Murat Boz aşkının bittiği çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Birkaç gündür magazin dünyasını karıştıran konu ile ilgili Eser Yenenler ilk açıklamasını yaptı.



Instagram hesabından bir açıklama yapan Yenenler, kendisinin yuva yıkan kadın gibi gösterildiğini söyledi. Kimsenin kimseyi de aldatmadığını belirten Yenenler, yuva yıkacak olsa yakın arkadaşlarından başlayacağı konusunda da espiri yaptı.



Yenenler şunları yazdı: 'Aa bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. Söylendiği gibi 5 değil, 15 kişiydik. Bir de yuva yıkacak olsam, en yakınımdakilerden başlardım. İbo (İbrahim Büyükak) evlenmek üzere, Oğuz (Oğuzhan Koç) 2. yılı devirdi. Bir de villa kiralık. :)''