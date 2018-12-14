Eski futbolcudan ayrılık açıklaması: Eşimin ailesi bitirdi

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 6 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu zehir zemberek bir dilekçe ile anlaşmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açtı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürdü. 3 çocukla ortada kaldığını iddia eden Yağmur Aşık'a mahkeme, Emre Aşık'ın toplam 25 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi

Emre Aşık, 12 Kasım günü, 3 Haziran 2012'de Fransa'da evlendiği Yağmur Aşık ile anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan 4 gün sonra mahkemeye sunmuştu. Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Mahkeme, çifte anlaşmalı boşanmaları için bugüne duruşma tarihi vermişti.

YAĞMUR AŞIK, ANLAŞMAKTAN VAZGÇTİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emre Aşık ve Yağmur Aşık gelmedi. Yağmur Aşık'ın avukatı Ersel Kahyaoğlu, müvekkilinin anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirterek, karşı boşanma davası açtıklarını bildirdi. Avukat Kahyaoğlu, Yağmur Aşık ve Emre Aşık'ın ayrı yaşadığını anlatarak, "Kendisi çalışmamaktadır. Üç çocuğuna dahi bakamamaktadır. Müvekkil için 20 bin, çocuklar içinde 10'ar bin TL tedbir nafakası istiyoruz" dedi. Emre Aşık'ın avukatı ise Yağmur Aşık'ın Bursa'ya gittiğini, çocukları babalarına göstermediğini söyledi.

MAHKEME TEDBİR NAFAKASI BAĞLADI

Mahkeme, Emre Aşık'ın 10 aylık ve 2,5 ile 5 yaşlarında olan 3 çocuğu için aylık 5'er bin TL, Yağmur Aşık için de 10 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme, tarafların delil ve iddialara cevaplarını sunması için duruşmayı erteledi.

EVLİLİĞİMİZİ AİLESİ VE 3'ÜNCÜ KİŞİ YIKTI"

İç mimar Yağmur Aşık'ın açtığı karşı boşanma davası dilekçesine DHA ulaştı. Dilekçesinde 6 yıllık evliliğinin bitme nedenlerini anlatan Yağmur Aşık, 26 yaşında olduğunu ve 3 çocukla sokakta kaldığını iddia etti. Yağmur Aşık, eşinin, ailesi ve 3'üncü bir kişinin dolduruşuna gelerek, aile birliğinin yıkılmasına sebebiyet verdiğini ileri sürdü.

EŞİMİN MALVARLIĞINI ABLALARI YÖNETİYORDU"

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolü Emre Aşık'ın uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı nedeniyle imzalamak zorunda kaldığını öne süren Yağmur Aşık, evliliğinin ilk yıllarından itibaren eşinden olumsuz davranışlar gördüğünü iddia etti. Evlendikten kısa süre sonra Emre Aşık'ın mal varlığının ablaları tarafından yönetildiğini öğrendiğini anlatan genç kadın, görümcelerinin, eşinin otelini işletmekle birlikte hesaplarına para geçirdiğini ileri sürdü. Eşinden haksız kazanç olayını çözmesini istediğini ancak Emre Aşık'ın ablalarına inandığını savunan Yağmur Aşık, O dönem tek çocuğumla beni sokağa attı. Oğlumun babasız kalmaması için 10 gün sonra aile konutuna geri döndüm" dedi.

"AİLESİ İFTİRALARLA BOŞANMAMIZI İSTEDİ"

Sevdiği için eşini affettiğini ardından 2 çocuklarının daha olduğunu belirten Yağmur Aşık, eşinin annesi, ablaları, dayısı ve yeğenlerinin kendisine iftiralar atarak, boşanmaları için her türlü yolu denediklerini ileri sürdü. Evliliğinde ihanet, şiddet gibi ciddi problemler olmamasına rağmen eşinin ailesinin, kendisine 'para için evlendiği' yönünde suçlamalarda bulunduğunu kaydetti. 3 çocuğu ile ikinci kez ortada kaldığını ifade eden Yağmur Aşık, boşanma davasının kabulünü istedi. Telefonla ulaştığımız Yağmur Aşık üçüncü kişinin eşi ve kendisinin eski avukatı olduğunu belirtti.