Eşofmanlı Şevket Hoca yeni bölümlerde olmayacak

Güldür Güldür isimli programın sevilen ismi Çağlar Çorumlu'nun yeni sezonda kadrodan ayrılacağı iddia edildi

Show Tv'nin sevilen programı Güldür Güldür ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Ünlü yazar Mesut Yar'a göre özellikle Eşofmanlı Şevhet Hoca karakteriyle çok sevilen Şevket Çorumlu yeni sezonda yer almayacak.



Şevket Çorumlu sevenler ise üzülmesin. İddiaya göre Çorumlu, yeni dizi için kolları sıvayan Gülse Birsel'in ile anlaştı.



Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi harika dizilere imza atan Gülse Birsel'in yeni bir dizi hazırlığında olduğu ve bu dizi için el sıkıştığı oyunculardan birinin de Şevket Çorumlu olduğu ileri sürüldü.



İşte Mesut Yar'ın yazısının o kısmı:



"Güldür Güldür Show (Show TV) sezonu iyi geçirdi.



Ancak önümüzdeki sezonda işin lokomotif oyuncularından Çağlar Çorumlu kadroda olmayacakmış...



Programın en sevilen karikatür karakteri Şevket Hoca’ya hayat veren oyuncu dün ilk kez bu köşeden okuduğunuz Gülse Birsel’in yeni dizisi için el sıkışanlar arasındaymış...



Hâl böyle olunca yeni adresi de belli olmuş durumda. 7 Numara isimli diziden beri kendisini izleten başarılı oyuncuya yaptığı tercihte mutluluklar diliyorum...



Yüzümüzü güldürmeye devam etmesi temennisiyle!"