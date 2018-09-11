Evine haciz gelen Demet Akalın, eşini her yerden sildi!

Okan Kurt'la boşanma kararı alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğraflarını sildi. Demet Akalın, sosyal medya hesabındaki kullanıcı adından da eşinin soy ismini de kaldırdı

Eşi Okan Kurt'un 150 milyon TL'yi aşan borcundan dolayı Beykoz'daki villasına haciz başlatılan ünlü şarkıcı Demet Akalın, olayın ardından boşanma kararı aldı. Eşi Okan Kurt'tan anlaşmalı olarak boşanacak olan Demet Akalın, sosyal medya hesaplarından eşinin soy ismini kullanmayı bıraktı. Instagram hesabından Okan Kurt ile olan fotoğraflarını da silen Akalın'dan boşanma ile alakalı henüz bir açıklama gelmedi.



EŞİMİ HALA SEVİYORUM DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TEVE2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Demet Akalın, "Eşimi hala seviyorum, iyiyiz" açıklamasını yapmıştı. Evliliğine başından beri karşı çıkan annesinden de destek aldığını söyleyen Akalın, "Kızım evliliğine sahip çık" dediğini söylemişti. Ayrıca Akalın programda, "Eşimin ailesiyle hiç bir ilgim yoktur, hiç bir bağım yoktur o tırları ben almadım" açıklamasını yapmıştı.