'Evinizin oğlu Murat Güloğlu' artık ekranda yok çünkü...

Fox TV'nin sevilen sunucusu Murat Güloğlu işten çıkartıldı
Fox TV'de hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu'nun işine ilginiç bir gerekçe ile son verildi.
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendisine referandumla verilen hakla eşini yardımcı olarak atamıştı. Eşine baş yardımcılığı ile birlikte dokunulmazlık hakkı da veren Aliyev'in bu hareketi tartışma konusu olmuştu.
Fox TV'de ilk eleştiri Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan gelmişti. Azerbaycan'daki başkanlık sistemini eleştiren Portakal, aileden aileye geçen bir sistem olduğunu söylemiş ve 'demokrasi bu kadarsa, bu kadar bir sistem olur ancak' yorumunda bulunmuştu.
Portakal'ın bu sözleri üzerine Azerbaycan'da Fox TV yayınına son verilmişti. Daha sonra bir eleştiri de Hafta Sonu Çalar Saat programını sunan sevilen sunucu Murat Güloğlu'ndan geldi. Twitter'da da çok sık karşımıza çıkan 'Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta... Tövbe ya Rabbim' sözlerini yayında dillendiren Güloğlu'nun işine son verildi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner, "Fox Hafta sonu çalar saat programında bayrağı devralan İlker Karagöz'e başarılar diliyor, Murat Güloğlu'na çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.
Bir açıklama da Güloğlu'ndan geldi. Güloğlu, Twitter hesabından Güner'e yanıt verdi ve, “Ailenizde yer almaktan her zaman onur ve gurur duydum. Engin bilginizden ve bilge duruşunuzdan faydalanmaya devam edeceğim. Sağolun @zumrl” dedi…