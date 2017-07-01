Evlenen Messi'den örnek davranış!

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile Rosario kentinde evlendi. Messi'nin düğün hediyesi yerine evsizlere yardım istemesi ise takdir topladı

Çiftin her ikisinin de doğum yeri olan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 300 kilometre uzaklıktaki Rosario kentindeki bir otelde düzenlenen düğünde, Messi ve Antonella dünyaevine girdi. Messi'nin üç kardeşi ve Antonella adına iki kız kardeşi nikahta şahit oldu. Nikah kıyıldıktan sonra Messi ve evlilik cüzdanını eline alan Antonella, otel girişinde kendilerini bekleyen basın mensuplarına poz verdi. Düğün için akredite olan 150 kadar basın mensubunun, nikah ve düğün sırasında görüntü almalarına izin verilmedi.





Bu arada 250 kadar davetlinin olduğu düğünde futbolculardan Gerard Pique, Jordi Alba, Cesc Fabregas, Neymar, Dani Alves, Angel Di Maria, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi ve Pablo Zabaleta'nın isimleri öne çıkarken, eski Barcelonalı futbolculardan Xavi Hernandez, Carles Puyol ve Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o da Messi'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.



Düğünde Antonella, Barcelonalı moda tasarımcısı Rosa Clara'nın diktiği gelinliği tercih ederken, Messi ise İtalyan Giorgio Armani marka damatlık giydi. Düğünde Uruguaylı müzik grubu Marama ve futbolcu Agüero'nun sevgilisi, Arjantinli sanatçı Karina'nın şarkı söylediği, Barcelonalı futbolcu Pique'nin eşi Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın da düğünde olduğu görüldü.





Öte yandan Messi ve Antonella, davetlilerden düğün hediyesi olarak evsizlere yönelik çalışma yapan, "Techo" adlı sosyal bir derneğe yardım etmelerini istedi. Düğün davetiyesinde yazılan "Neşemizi bir dayanışma eylemine dönüştürmek için" ifadesinin altında Techo Vakfı'na yardım yapılması talep edildi.