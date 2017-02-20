Evlilik programındaki gelin, dolandırıcı çıktı!

Son zamanlarda yayınlanan evlilik programları tepki topluyor. Ancak yayından kaldırılmayan programın birinde şoke eden bir olay yaşandı
Son zamanlarda gündüz kuşağında en çok yayınlanan programlar evlilik programları. Tepkilere neden olan programlar yayın hayatına devam ediyor. Evlilik programlarından birinde de ilginç bir olay yaşandı. Şarkıcı Mahmut Tuncer, yaptığı programda düğün yapamayan çiftleri evlendiriyor. Yine programında bir çifti evlendiren Tuncer, ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.
Tuncer, 10 aylık evli bir çift için programında düğün yapmaya başladı. Suriye uyruklu ve Türkçe bilmeyen 49 yaşındaki gelinin program esnasında dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.
Olay televizyonda düğünü görüp telefonla yayına bağlanan kişilerin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Kocaeli'den yayına bağlanan bir konuk, stüdyodaki gelinin kendisini 10 bin TL dolandırdığını söyledi.
Daha sonra da Manisa'da bir konuk canlı yayına bağlandı. O da gelinin kendisini 20 bin TL dolandırdığını anlattı. Konya'dan yayına bağlanan bir kişi de gelinin kendisinde evlilik vaadiyle para aldığını ve de kayıplara karıştığını söyledi.
Yapılan ihbar üzerine polis stüdyoya gelerek gelin Sabuha Alahmad'ı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan gelin suçunu itiraf etti ve çok zor durumda kaldığını ve erkekleri dolandırmak durumunda kaldığını açıkladı. Gelin, her ilde bir evlilik yaptığını söyledi. Gelin daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi.