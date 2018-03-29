Evlilik programlarının tanınan ismi intihara kalkıştı!

Evlilik programıyla tanınan Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla intihar girişiminde bulunacağını duyurdu ve sevenleriyle vedalaştı. Caner Toygar, hastaneye kaldırıldı

Akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan Caner Toygar, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Caner Toygar, intihar girişiminden önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum, saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum" dedi.



Yıllar önce katıldığı evlendirme programında gelin adayı Tülin ile yaşadığı büyük aşkla tanınan Caner Toygar iddialara göre evinde canına kıymaya kalkıştı.



HASTANEDEN GÖRÜNTÜSÜ GELDİ



Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Caner Toygar'ın hastaneden görüntüleri de geldi.



"İYİYİM" MESAJI VERDİ



Instagram fenomeni Murat Övüç'ün paylaştığı görüntülerde Caner, durumunu merak edenlere "İyiyim" mesajı verdi.



