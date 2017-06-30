Fahriye-Burak çifti evlendi! En çok konuşulan ise...

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşklarını evlilikle taçlandırdılar

Uzun zamandır birlikte olan sevilen oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dün yapılan düğünle hayatlarını birleştirdiler. Birlikte oynadıkları Çalıkuşu isimli dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran çift, düğünü de Sait Halim Paşa Yalısı'nda yaptı.



Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıyarken, düğüne pek çok ünlü isim katıldı.





Pişti mi oldular



İkili arasındaki gerginliğin nedeni

Düğünde gözler ise Burak Özçivit'in Kara Sevda dizisinde birlikte rol aldığı Neslihan Atagül'ü aradı ancak Atagül ve eşi Kadir Doğulu düğüne katılmadı.Düğün sonrası ise Atagül ile Evcen'in gelinliklerinin benzerlikleri dikkat çekti. Sosyal medya arası bozuk olan iki ismin gelinliklerinin de gelin saçının da neredeyse aynı olmasını konuştu.Burak Özçivit bir röportaj sırasında Fahriye Evcen'in kendisini 3 sezondur devam eden 'Kara Sevda' dizisinde başrol oynadığı Neslihan Atagül'den kıskanıp kıskanmadığı sorusuna "Fahriye'yle aramızdaki güven tam. Zaten Kadir'le de yakın arkadaşız. Biz de yanlış olmaz" demiş, bu sözlere alınan Kadir Doğulu da Twitter sayfasından "Ne kadar da kendine aşık bir adam. Çok tehlikeli" mesajını atarak Burak Özçivit'e tepki göstermişti.Bu gerginlik zamanla büyümüş Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün setteki ilişkisine de yansımıştı.