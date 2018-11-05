Fahriye-Burak çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu... Çiftin oğlu olacak...

Fahriye-Burak çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
05 Kasım 2018 Pazartesi 14:17

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oğullarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. 3,5 aylık hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Çiftin yakın çevresine müjdeli haberi verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takılan çift “Mutluyuz heyecanlıyız, tarifsiz çok güzel bir duygu. Tabi ki bazı hassasiyetler oluyor, her hamilelikte olduğu gibi ama her şey doğalında nasılsa öyle ilerliyoruz” demişti.

Etiketler; #fahriye evcen #burak özçivit
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