Evinde düşerek ayağını çatlatan usta sanatçı Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edilerek evine gönderildi

Fatma Girik, Bodrum’da yaşadığı evde düşerek ayağını çatlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan sanatçı, ilk müdahalenin ardından taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildi.

Her yıl SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından MGD’nin (Magazin Gazetecileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda onur ödülü alacak olan Fatma Girik’in, törene katılıp katılamayacağı akşam saatlerinde belli olacak. Usta sanatçı, kendini iyi hissederse ödül törenine katılacak, aksi takdirde telefon bağlantısı yapacak.