Fatma Girik, sağlık kontrolünden geçti! İşte son durum...

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Fatma Girik, sağlık kontrolünden geçti! İşte son durum...
08 Şubat 2019 Cuma 14:50

Torba Mahallesi'ndeki evinden 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansa alınan Girik, Bodrum Devlet Hastanesine getirildi. Acil servisten giriş yapan Girik, gazetecilerin "İyi görünüyorsunuz" demesi üzerine, "Sahi mi? Ama bende bir arıza var ki buradayım. Bugün kontrol amacıyla geldim." dedi.

Ünlü oyuncunun sedyeyle hastaneye girişi sırasında, neşeli olduğu görüldü. Torba Mahallesi'ndeki evinde 5 Şubat'ta düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede Fatma Girik'e grip tanısı konulmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #fatma girik #sağlık #grip #hastane
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