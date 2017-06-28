Ferhat Göçer bu kez doktorluğunu konuşturdu

Aynı zamanda doktor olan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, uçakta baygınlık geçiren iki gence müdahale etti

Olay Kıbrıs-İstanbul arasında seferini yapan THY uçağında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Kıbrıs'ta sahne alan Göçer, daha sonra da THY uçağına binerek dönüşe geçti. İddiaya göre uçak alçaldığı sırada uçağın arka tarafından çığlık sesleri geldi. Bunun üzerine duruma hostesler müdahale etti. Daha sonra hostesler, uçakta doktor olup olmadığı konusunda anons yaptı. Aynı zamanda doktor olan Göçer hemen yardıma koştu.





Arka tarafta baygınlık geçiren iki gence müdahale eden Göçer, uçak inişe geçene kadar da aşağıda kendilerini bekleyen sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Gençler daha sonra da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.