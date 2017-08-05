Fi dizisi ile ilgili şok iddia! Başrol oyuncusu ayrılıyor mu?

Gündeme damga vuran Fi dizisiyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre dizinin başrol oyuncusu yeni sezonde sadece 4 bölümde yer alacak

Bir internet dizisi olarak yayın hayatına başlayan Fi dizisi kısa zamanda beğeni toplayıp, gündeme damga vurmuştu. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin oynadığı dizi, 1 Temmuz'da sezon finali yapmıştı.



Yeni dizinin sezonu eylülün ilk haftası açması beklenirken bir de şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre dizinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, yeni sezonda sadece 4 bölüm oynayacak. Ünlü oyuncu sonra da diziye veda edecek.



Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi isimli eserlerinden uyarlanan dizi, ilk sezonda 12 bölüm olarak yayınlanmıştı.



Dizinin konusu

Dizide bir psikiyatr olan Can Manay'ın hayatı anlatılmaktadır. Manay, hem üniversitede psikoloji dersleri vermekte, hem de kendi televizyon programında terapi yapmaktadır. Şans eseri karşılaştığı Duru'ya aşık olur ama Duru'nun Deniz adında sevgilisi vardır. Ayrıca ders verdiği okuldaki Bilge isimli öğrencisinin iyi bir psikolog olacağına inanmakta ve onun sınırlarını zorlamaktadır. Öte yandan Özge Egeli isimli bir muhabir Can Manay'ın kirli geçmişini ortaya çıkarma konusunda kararlıdır.