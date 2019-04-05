Fiber FUE Yönteminin Diğer Saç Ekim İşlemlerinden Farkı Nedir?

Fiber FUE yöntemi sayesinde 3 ay içerisinde güçlü saçlara sahip olunabiliyor. Türk uzmanlar tarafından geliştirilen Fiber FUE yöntemi kellik sorunu yaşayan kişiler için yeni bir umut oluyor.

Dokuların nakil edilmesi işlemiyle yapılan Fiber FUE saç ekimi ekimi yöntemi şu ana kadar kullanılan saç ekimi yöntemlerinden farklı olarak 3 ay içerisinde kelliğin bitmesini garanti ediyor. Bu işlemde dokulu saçlar özel bir solüsyonda bekletilerek canlı tutuluyor ve daha sonra ekim işlemi gerçekleşiyor. Eurozen Saç Ekim Merkezi İşletmecisi ve Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin geliştirdikleri gelişmiş doku nakli olan Fiber FUE saç ekim yöntemi ile ilgili olarak ‘’Bizim yöntemimizde dokular kılcal damar ile birleştiği için sonuç da hızlanıyor. Özel solüsyonda bekleyen dokular beklediği solüsyonda canlanıyor ve köklerin kafa derisine hızlı yapışmasına neden oluyor. Bu nedenle de saç ekimi sonrası dökülme çok az oluyor. Fiber FUE bize özel bir yöntem. Yurt dışında da karşılığı yok bu nedenle ilk kez bizim saç ekim merkezimizde kullanılıyor. Fiber hem hızlı demek hem doku demek olduğu için işlemin adını Fiber FUE olarak düşündük.’’ açıklamasında bulundu.



FİBER FUE YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI



Gelişmiş doku nakli olarak da tanımlanan Fiber Fue yöntemi farklı teknikler kullanılarak yapılıyor. Bu nedenle kabuklanma ve dökülme meydana gelmiyor. Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin konuyla ilgili ‘’Biz hastanın neden bizi seçmesi gerektiğini düşünüyoruz o yüzden sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Gelişmiş doku nakli alanında bu nedenle sürekli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eurozen ile Viyana Üniversitesi’ne bağlı sağlık laboratuvarlarında yapılan ortak çalışma sonucu ortaya çıkardığımız Fiber FUE saç ekimi yöntemi ile 3 ayda saç çıkma garantisini verebiliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.





Fiber FUE yönteminin en önemli avantajları şöyle;

. Tamamen Türk uzmanlar tarafından geliştirilen bu yöntem sayesinde 3 ayda kellik sorunu ortadan kaldırıyor.

. Doku nakli tekniğiyle yapıldığı için %100 kesin sonuç veriyor.

. FUE tekniğinde dokuların nakil işleminden önce ölerek saç oluşması sürecini yavaşlatmasıdır. Klasik FUE yönteminde meydana gelen deri dökülmesinin nedeni de nakil işleminden önce dokuların ölmesidir. Fiber FUE yönteminde ekilen saç kökü deri ile birleşiyor ve deriye tamamen yapışıyor. Bu birleşme sayesinde dökülme meydana gelmiyor ya da çok az miktarda meydana geliyor.

. Eski yöntemlerde dökülme oranı %80 iken Fiber FUE’de çok nadir gerçekleşen dökülme oranı %10 seviyesini geçmiyor.

. Saç kökleri deri ile birlikte alınarak, deriye nakil ediliyor bu nedenle saç derisine sabitlenmiş oluyor.