Geçen sene ezan okumuştu. Bu sene Ceceli davet bile edilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü isimlere Tarabya Köşkü'nde iftar verdi. İftara geçtiğimiz günlerde boşanan Mustafa Ceceli'nin katılmaması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ünlü isimleri Tarabya Köşkü'nde ağırladı. Erdoğan'ın iftar davetine Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Emel Sayın, Işın Karaca, Yavuz Bingöl, Esra Erol gibi ünlü isimler katıldı.



Mustafa Ceceli yoktu

İftara geçtiğimiz günlerde 9 yıllık eşinden boşanan ve Selin İmer'le yeni bir aşka yelken açan Mustafa Ceceli'nin katılmaması dikkat çekti. Ceceli geçen seneki iftarda ezan bile okumuştu.Öte yandan bu sene TRT Haber sunucusu Erhan Çelik ile boşanan Gülben Ergen de iftarda yer almadı. İki ismin de iftara çağrılmadığı düşünülürken, Hülya Avşar ise bu kez davet edilen isimler arasında yer aldı.