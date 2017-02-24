'Gıcık oluyorum' diyen Hande Yener'e, Demet Akalın'dan yanıt

Demet Akalın ile Hande Yener arasındaki buzlar bir türlü erimiyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yener, Akalın ile bir probleminin olmadığını söylemişti. Düşman olmadıklarını belirten Yener, ancak birbirlerine gıcık olduklarını da açıklamıştı. İki arasında elektriğin tutmadığını anlatan Yener, kendisinin zeytin dalı uzattığını ancak Akalın'ın onu kırdığını söyledi. Akalın'ın barışçıl bir hareketi olmadığını da iddia eden Yener, Akalın'ın hayatını gözetlediğini ve laf sokmaya çalıştığını da ileri sürdü.Hande Yener'in bu sözleri ise Demet Akalın'a soruldu. Eşi ve kızı ile bir mekana kebap yemeye giden Akalın'ı gazeteciler Yener'in açıklamalarını sordu. Akalın sorulara “Offf artık onu bana sormayın. Yetti artık. Sıkıldım” diyerek yanıt verdi. (Posta)