Gökhan Özen ve Selen Sevigen'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ve eşi Selen Sevigen'in boşanma nedeni belli oldu

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ve 6 yıllık eşi Selen Sevigen geçtiğimiz günlerde aldıkları boşanma kararını açıklamışlardı.



Özen ve Sevigen boşanmalarını ortak bir basın açıklaması ile duyurmuşlardı. Çiftin neden boşandıkları merak konusu olurken, konuyla ilgili ilk iddia Renkli Sayfalar isimli programdan geldi. İddiaya göre çiftin boşanma nedeni kıskançlık. Yeni albüm hazırlıkları için yalnız kalması gerektiğini düşünen Gökhan Özen son 2.5 aydır tek başına Amerika'ya gidiyordu. İddiaya göre bu durum ikilinin arasında sorun oldu ve boşanma kararı aldılar.



Ayrılık sonrası ise Gökhan Özen havalimanında Miami'ye giderken görüntülendi. Ayrılıkla ilgili sorulara yanıt vermeyen Özen, seyahat nedenini de iş olarak açıkladı.



İki çocuğu bulunan çiftin çocukları ise anne Selen Sevigen'de kalacak. Özen'in birlikte yaşadıkları evi de Sevigen'e bıraktığı öğrenildi.



Başka bir iddiaya göre ise çift boşanmadan önce evlerini ayırdı bile.