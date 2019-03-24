Gökhan Türkmen, 2 şarkısının reklam gelirini çevre için bağışladı

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Türkmen, yeni çıkarttığı 2 şarkısının Youtube'daki reklam gelirlerini, Ege Orman Vakfı’na bağışlandığını da söyledi.

Gökhan Türkmen, 2 şarkısının reklam gelirini çevre için bağışladı
24 Mart 2019 Pazar 15:54

Gökhan Türkmen, Jolly Joker Bursa Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. ‘Aşk Lazım’ adlı şarkısıyla selamladığı dinleyicilerini, ‘Büyük İnsan’ ve ‘Sen İstanbul’sun’ şarkılarıyla coşturdu.  2 saat sahnede kalan Türkmen çevre duyarlılığına da dikkat çekti. Türkmen, gecede seslendirdiği ‘İnsanız Ayıbı Yok’ ve ‘Vay Halimize’ adlı şarkılarının Youtube'daki reklam gelirlerinin Ege Orman Vakfı’na bağışladığını dile getirdi.

Gökhan Türkmen, zaman zaman aşk şarkılarıyla hüzünlendirdiği Bursalıları, konser sonunda doyasıya eğlendirdi.


Kaynak: DHA
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