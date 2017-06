Göksel: 'Depresyondayım' şarkım yüzünden reçete gösteren oldu!

“Tam da Şu An” single’ı ile listelere hızlı bir giriş yapan Türk Pop Müziğinin özgün seslerinden Göksel, YouTube üzerinden yayın yapan Allianz Motto Müzik kanalında Yekta Kopan’la Noktalı Virgül programına konuk oldu

Özgün sesi, sözleri ve besteleriyle Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasına adını yazdıran Göksel, Yekta Kopan’ın hazırlayıp sunduğu Noktalı Virgül programında samimi açıklamalarda bulundu.



Sözleri ve bestesi kendisine ait olan ve mayıs ayında raflarda yerini alan “Tam da Şu An” adlı eseri için “İstanbul’un şarkısı gibi” benzetmesini yapan Göksel; “Her şeyinden şikâyet etsek ve zaman zaman burada yaşamak bizi zorlasa da bu şehir hep dinamik, canlı ve rengarenk. Her şeye rağmen seviyoruz İstanbul’u. Tam da Şu An biraz umutsuz başlasa da ardından bir coşku yaratıyor. Ben de bu şarkıyı tamamladığımda, yaşadığım şehrin şarkısını yazmış gibi hissettim” dedi.



Depresyon bilirkişisi oldum

En kötü şey, hiç aşk duygusu hissetmemek

“En sevdiğim şarkımın ‘Depresyondayım’ olduğunu söyleyemeyeceğim, ama duygu olarak çok içten ve gerçekti” diyen Göksel, programda ilginç bir anısını da anlattı. “Bu şarkıdan sonra sokakta reçetesini gösterip ‘Psikiyatriste gittim bu ilaçları verdi, sizce bunları kullanmam doğru mudur’ diye soranlar oldu. Ardından Acıyor ve Yalnız Kuşlar şarkıları da gelince, depresyonun altı çizildi ve bir nevi depresyon bilirkişisi oldum” dedi.Şarkılarında hissettiği her şeyi açıklıkla yazabildiğini de belirten Göksel, özellikle hüzünlü anların yaratıcılığı harekete geçirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Aşk acısını kendimiz yaratıyoruz. Herkes her zaman istediğine kavuşamıyor, ama ben aşkın yarattığı her türlü duyguyu seviyorum. En kötü şey, hiç aşk duygusu hissetmemek. Sadece bir insana değil, hayata ve doğaya karşı da daha büyük duygular hissediyorum...”