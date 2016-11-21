Gülben Ergen, ihanet iddialarına yanıt verdi

Şirince’de iki yıl önce dünya evine giren Gülben Ergen-Erhan Çelik çifti boşanma kararı aldı. Ünlü şarkıcı, boşanma davasının ardından ortaya atılan ihanet iddialarına tepki gösterdi

Magazin gündeminde ilk sırayı alan sürpriz ayrılık sonrası Gülben Ergen’in, bir iş adamı ile aşk yaşadığı iddiaları da gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, bu iddialara Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programında yanıt verdi.



Mustafa Erdoğan’dan olan çocuklarıyla yurt dışına çıkan Ergen, "Ne demek bu, ne demek? Yıllardan beri bunları söyleyen ben evliyken bile ihanet iddialarını dile getirenlere cevap vermedim. Ben evliliğimin bitiyor olmasının üzüntüsü içindeyim. Evlatlarımla bu üzüntüyü atlatmak adına bir tatile çıkıyorum" dedi.



Erhan Çelik’i takip etmeyi bırakan Ergen, sonrasında birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi. Erhan Çelik de Gülben Ergen’le olan fotoğraflarını sildi ve takibi bıraktı.