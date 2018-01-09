Gülben Ergen: Ölmediğimi gördüler!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Seda Sayan'ın programanı katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Seda Sayan'ın sunduğu programa konuk oldu. Programda söz müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Yansın Bakalım' şarkısını tanıtan Ergen, hakkındaki iddialarla ilgili de konuştu.



Susmanın da bir cevap olduğunu söyleyen Ergen, kendisinin susarak konuştuğunu söyledi. Bir ringde dokuz kişiyle savaşılamayacağını belirten Ergen, kendisine çok fazla yerden saldırı geldiğini ve sessiz kalmayı tercih ettiğini anlattı.





Adaletin terazisi bir tartsın bakalım diyen Ergen, bu sınavdan güçlenerek çıktığını ve hayatına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. Ergen, bundan sonra yol arkadaşlarını daha dikkatli seçeceğini de sözlerine ekledi.





Kendisinin ölümünü seyrettiklerini belirten Ergen, ama ölmediğini gördüklerini de belirtti. Haklının yanında her zaman hakkın olduğunu haksızın yanında da şeytanın olduğunu söyleyen Ergen, en kıymetli dostluğu da çocuklarının babası olan Mustafa Erdoğan'dan aldığını söyledi.





Ergen Erdoğan ile ölünceye kadar birbirlerinin en iyi dostu olacaklarını da vurguladı.