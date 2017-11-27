Gülben Ergen, şikayetinden vazgeçmedi

Cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli SMS gelen şarkıcı Gülben Ergen’in şikayeti üzerine eski eşi Erhan Çelik, asistanı S. K. G. ve Çelik’in arkadaşı H. G. hakkında, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından başlatılan soruşturma uzlaştırma bürosuna gönderildi. Şikayetçi Gülben Ergen’in, avukatı ile birlikte Uzlaştırma Bürosu’na giderek, şikayetinin sürdüğünü, şüphelilerle uzlaşmak istemediğini beyan ettiği öğrenildi

Cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit mesajları alan şarkıcı Gülben Ergen’in şikayeti üzerine eski eşi Erhan Çelik, arkadaşı H. G. ve asistanı S. K. G. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, isnat edilen suçların uzlaştırma kapsamında bulunması nedeni ile Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.





‘PSİKOLOJİK YÖNDEN HUZURLU, SAĞLIKLI YAŞAM HAKKINI DA İHLAL ETMİŞTİR’



Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu, Uzlaştırma Bürosu’na yolladığı yazıda, Erhan Çelik’in azmettirmesi ile asistanı S.K.G.’nin kişisel kullanımında olan numaradan şikayetçiye mesajlar gönderildiği sonucuna varıldığını belirtti. Diğer şüpheli H.G.’nin tek başına yaptığını belirten Savcı Uslu, soruşturmaya yeni bir suç maddesi de ekledi. Şüpheliler tarafından şikayetçiye gönderilen mesajların tehdit ve hakaret içeren mesajlar olduğunun tartışmasız olduğunu belirten Savcı Uslu, Farklı zaman dilimlerinde ısrarla müştekiye bu tür mesajların gönderilmesi aynı zamanda müştekinin psikolojik yönden huzurlu, sükun içinde ve sağlıklı yaşama hakkını da ihlal etmiştir” denildi.



Savcı Uslu, Uzlaştırma Bürosu’na yolladığı yazıda, şüphelilere yüklenen, “Kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “Hakaret” ve “Tehdit” suçlarından dava açılmasına yönelik yeterli delil olduğunu, ancak bu suçların uzlaşma kapsamında bulunduğunu belirterek, taraflara uzlaşma teklif edilmesini istedi.





GÜLBEN ERGEN UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ



Bugün Avukatı Altın Mimir ile birlikte dosyanın gönderildiği Uzlaştırma Bürosu Savcısı Bekir Kanyılmaz’a giden Gülben Ergen, şikayetinin sürdüğünü, şüpheliler ile uzlaşmak istemediğini beyan etti. Gülben’in bu beyanı üzerine uzlaştırma savcısının ya dava açması ya da suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek takipsizlik kararı vermesi bekleniyor.





ERHAN ÇELİK SONRADAN ŞÜPHELİLER ARASINA DAHİL EDİLDİ



Şarkıcı Gülben Ergen, cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit mesajları gelmesi üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Erhan Çelik’in arkadaşı H.G., asistanı S.K.G. ve asistanının kardeşi M.E.K.’dan şikayetçi olmuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edilmişti.



Çelik’in asistanı S.K.K. ifadesinde, Çelik'in boşanma sürecinde haksızlığa uğradığını düşündüğü için kızgınlıkla mesajı yolladığını söyledi. H. G. ise tehdit değil teselli edici mesaj gönderdiğini öne sürdü. Çelik ise savcılıkta verdiği ifadesinde eski eşine karşı herhangi bir tehditte bulunmadığını, konuyla ilgili kimseyi yönlendirip, azmettirmediğini belirterek suçlamaları kabul etmemişti.