Güldür Güldür'den ayrılan oyuncu bu kez güldürmeyecek!

Uzun süredir kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür'den ayrılan oyuncu İrem Sak, komedi yapmayı bırakacağını açıkladı

Komedi dizilerinin aranılan oyuncusu İrem Sak, yeni sezona hazırlandığını ve sürprizlerinin olduğunu açıkladı. Şu sıralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Sak, komedi yapmayı bırakacağını açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Artık komedi dizilerinde oynamayacağını söyleyen güzel oyuncu, "Yeni sezonda bir dram dizisiyle sevenlerimin karşısına çıkacağım" diye konuştu.

'GÜLDÜR GÜLDÜR'E VEDA ETMİŞTİ

Oyuncu yıllardır rol aldığı Güldür Güldür'e şu sözlerle deva ettiğini duyurdu: "Toplam 165 bölüm :) ne kadar yazsam çizsem asla duygularımı ve minnetimi özetleyemez. Demo çekiminden, bulunduğum son bölüme kadar.. her ana, her bölüme, her alkışa, her seyirciye sonsuz teşekkürler. (Kafa karışıklığı olmasın, ekip sezon finali yaptı. Proje devam. Ben olamayacağım aralarında )"



SİNEMA FİLMLERİNE ODAKLANACAK

İrem Sak, 'İnsanlar Alemi' ve 'Güldür Güldür' adlı TV programlarının yanı sıra 'Yalan Dünya' dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle tanınırlığının zirvesine çıkmıştı. Sak, bundan böyle sinema filmlerine odaklanacağını duyurdu.