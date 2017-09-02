Gülşen Bodrum'da tatilcileri coşturdu

Şarkıcı Gülşen, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayranlarını coşturdu

Şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj'da sahne alan Gülşen, sahneye 'Bangır Bangır' isimli şarkısı ile çıktı. Konserine repertuvarındaki 'Yatcaz Kalkcaz' ve 'Gel Bizim Oralara' gibi hareketli parçaları ile devam eden Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu da DJ'lik yaparak eşlik etti. Gülşen'in şarkıları ile eğlenen tatilciler, bulundukları yerde bol bol dans etti. Gülşen, sahnede eşi Ozan Çokaloğlu'nun elini öperek bayramlaştı. 2 saat sahnede kalan Gülşen, şarkıları ile olduğu kadar sahne performansıyla da dikkati çekti.



"KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM"



Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gülşen, La Plaj'da güzel bir sezon geçirdiğini belirtip, "İnşallah kış sezonumuz da böyle güzel, keyifle, huzurla geçer. Herkese, sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla dolu bir bayram diliyorum. Bayram vesile olmuş, küsler de barışmıştır inşallah. Kimseyle küs değilim. Hayat kimse ile küsecek kadar uzun değil. Bir de küstüğünüz zaman o enerji sizin içinizde kalıyor. Böyle kötü enerjilerin içimde barınmasını istemiyorum. O nedenle kimse ile negatif bir şey yaşamak da istemiyorum. Elbette kırgınlıklar, alınmalar, darılmalar oluyor hayatta ama bunu kavgaya dönüştürmek ya da uzatmak hiç bana göre değil. Hayatımda böyle şeylerin olmasını istemiyorum" dedi.